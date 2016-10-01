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    Скрипченко: «Разочарован ничьей с «Томью», но второй тайм порадовал»

    Наставник «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал результат встречи девятого тура РФПЛ против «Томи» (1:1).

    «Не получилось начало игры. Доводили до ребят, что с первых минут надо агрессивно играть, прессинговать на половине поля соперника. Как только игра началась, опять почему-то стали низко садиться, и соперник в упрощенной манере начинал свои атаки длинными передачами, была борьба на втором этаже, в чем соперник силен, и подбор мяча. После забитого мяча с нас как будто спало давление, и мы начали играть в хороший футбол, начали комбинировать и забили со стандартного положения гол.

    В перерыве я попросил делать то, что мы планировали делать с первых минут. Активно играли на половине поля соперника, оказывали давление, имели моменты. Подвела реализация. В то же время надо отдать должное сопернику, так как самый опасный момент они создали и были близки к победе. Конечно, есть разочарование от результата, но в целом второй тайм порадовал», – отметил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 14:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 4 октября 2016, 08:26

      Болельщики-то как разочарованы!

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