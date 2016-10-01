Корниленко, Ткачев и Молло – в стартовом составе «Крыльев» на матч с «Анжи»

«Крылья Советов» и «Анжи» определились со стартовыми составами на поединок девятого тура РФПЛ. Игра начнется в 14:30. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Молло, Ткачев, Корниленко, Мбакогу.

Запасные: Конюхов, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин, Павлов.

«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Лазич, Менса, Мусалов, Гасанов, Ямбере, Маевский, Тигиев, Иличевич, Будковский.

Запасные: Шафинский, Шандао, Гаджибеков, Амаду, Щербак, Бериша, Кузьмин, Эбесилио, Газимагомедов, Боли.