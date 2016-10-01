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    Карелин: «А кто вообще такие Кокорин и Мамаев? Чем они знамениты?»

    Легендарный российский борец Александр Карелин заявил, что понятия не имеет, кем являются Александр Кокорин и Павел Мамаев и чем они прославились в качестве спортсменов.

    «Незнаком с этими ребятами. Может, они замечательные. А кто это вообще такие? Чем они знамениты? Говорите, после чемпионата Европы-2016 угодили в некрасивую ситуацию в одном из клубов Монако? Это ваша ошибка. Если бы мне сказали, что кто-то из них, несмотря на температуру, вышел на поле и провел два по 45, мог бы понять, что у меня спрашивают. А где Монако и где футбол? Как это вообще связано с российским футболом?

    У меня по отношению к российскому футболу только позитив. Но мне неинтересны скандалы, трансферная политика клубов, я не интересуюсь работорговлей, она ничего хорошего нам не приносит. Возлагаю огромные надежды на российский футбол, надеюсь, подготовка к чемпионату мира позволит нам расставить правильные акценты», – заявил Карелин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2016 07:58
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +74

      koka7751 2 октября 2016, 16:09

      Правда, глаза колит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 октября 2016, 22:23

      красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:55

      Карелин? Был такой знаменитый борец-классик, возлюбивший Единую Россию и получивший от власти всё: полковник-налоговик, доктор наук, депутат Госдумы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 1 октября 2016, 19:17

      Доктор наук,это что то)))Интеллектуал, сразу видно)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 октября 2016, 15:20

      Ну что? Понять и простить? А за что тогда Аршавина гнобили (после его разговора с каким то депутатом из СР)?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      Percent 1 октября 2016, 13:23

      Вот это позиция!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 октября 2016, 12:55

      Сан Саныч имеет право на любые суждения....

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mik1954 1 октября 2016, 19:18

      Он бог?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 октября 2016, 12:43

      да уж..на всю жизь след не хороший остался..

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 октября 2016, 12:01

      ну он журналюг хорошо обделал!!! даже не кокорина и мамаева...
      Карелин СУПЕР!!!!

      2
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 1 октября 2016, 11:51

      да лохомойники они вот кто они

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 октября 2016, 11:48

      Ну отдохнули и че их дело что их осуждать, что ужасно играли это да их косяк, а что они куражились это их личная жизнь что хотят то и делают!!

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