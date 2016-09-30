Алвес: «Ювентус способен обыграть кого угодно и пройти весь путь в каждом турнире»

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес уверен, что туринцы могут побороться за победу во всех турнирах.

«Это отличная команда, способная обыграть кого угодно в Европе. С качеством приходят и ожидания того, что команда пройдет весь путь в каждом турнире. Шаг за шагом мы можем это сделать. Конечно, это не будет легко, как и победа в чемпионате, но именно этого ожидают от клуба вроде «Юве».

Мы достаточно сосредоточены для того, чтобы поддерживать необходимую форму на протяжении всего сезона.

От такого клуба болельщики всегда ждут трофеев и хорошего футбола – такое давление становится дополнительной мотивацией. Это подстегивает тебя на пути к вершине», – сказал Алвес.