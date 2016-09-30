Луценко имеет шансы выйти на матч с «Кубанью»

Главный врач столичного «Динамо» Александр Ярдошвили признался, что нападающий команды Евгений Луценко имеет шансы восстановиться к матчу с краснодарской «Кубанью».

«Евгений чувствует себя хорошо, в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе. У него перелом ребра, это быстро не срастается. Но еще несколько дней, и все будет хорошо.

Против «Мордовии» он, конечно, не выйдет. Он там играл два года, зачем ему выходить? (Смеется.) А вот в следующей игре Евгений, наверное, сыграет. Мы постараемся», – отметил доктор.