Роджерс: «Селтик» входил бы в топ-4 или топ-6 сильнейших клубов чемпионата Англии»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс высказался о возможном переводе клуба в английскую Премьер-лигу. Напомним, что в Англии рассматривают вопрос совмещения лиг.

«Даже не надо сомневаться в том, что «Селтик» входил бы в топ-4 или топ-6 сильнейших клубов чемпионата Англии. Представьте, что те ресурсы, которые есть в Англии, пошли бы в этот клуб. «Селтику» будет очень сложно оказаться в английской футбольной пирамиде из-за величины клуба. У нас здесь есть история, фанаты, стадион, поэтому возможная перспектива перехода в другую лигу привлекает и пугает одновременно», — сказал он в интервью ITV.com.