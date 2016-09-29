Зотов: «Мордовия» не рассчиталась по зарплатам и премиальным за четыре-пять месяцев»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, что «Мордовия» имеет многомесячные задолженности по зарплате перед бывшими игроками команды.

«По окончании прошлого сезона все, кроме одного футболиста, покинули клуб. И до сих пор перед группой игроков и тренеров не рассчитались по зарплатам и премиальным за четыре-пять месяцев. Есть уже решение Палаты по разрешению споров РФС и повторное решение, и на клуб уже наложены санкции – запрет на регистрацию новых игроков и штраф, но ребята пока дождаться исполнения решения не могут.

Клуб и губернатор области неоднократно обещали погасить долги, но пока этого не происходит. Если клуб будет продолжать игнорировать решение палаты, может получиться, что он будет наказан более строгими санкциями, вплоть до снятия очков. Игроки больше не готовы ждать. Вы ведь видите, они уже обратились в Палату по разрешению споров», – заявил Зотов.