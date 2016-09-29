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    Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

    Стал известен список претендентов на награду Golden Boy. Обладателя звания лучшего молодого игрока Европы не старше 21 года определяют путем голосования спортивных журналистов авторитетных изданий. В общий список из 40 футболистов попал и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Среди конкурентов россиянина значатся Кингсли Коман («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

    Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: Tuttosport

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    29.09.2016 13:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 30 сентября 2016, 04:06

      ну тут понятно Рэшфорд!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 29 сентября 2016, 21:18

      попал в список, но шансов ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 29 сентября 2016, 19:06

      Рэшфорд конечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 29 сентября 2016, 18:55

      Не рановато?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Жека Джокер 29 сентября 2016, 18:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самый худший игрок ЕВРО 2016 Головин

      -4
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      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > Жека Джокер 29 сентября 2016, 20:38

      Худшие на Евро : Смольников, Камбаров, Кокорин- по оценкам не фанатов, а специалистов.

      3
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 29 сентября 2016, 17:52

      Я думаю награду GOLDEN LEDY он точно выиграл бы

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 16:20

      Головин - среди массовки и только.

      2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 29 сентября 2016, 16:15

      По-моему главные претенденты - Делле Алли , Лерой Сане или Ренату Санчеш

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 29 сентября 2016, 15:26

      головин и без награды не сильно огорчится...... А за что ему должно быть стыдно?

      3
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      Рейтинг: +1289

      каа 29 сентября 2016, 14:10

      беда Головина - тренер... часто использует не по назначению...он атакующий полузащитник ...так и на евро подвел парня .. вот и сейчас время от времени использует ...его место рядом с Еременко и Тощичем...опроник не его..
      А так в этом году сильных игроков в списке много ...помимо перечисленных автором, там еще Алле из Тотенхема, Ренату Санчес из Баварии ... и на мой взгляд именно они и основные претенденты...

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