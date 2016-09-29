От Карреры в «Спартаке» требуют выхода команды в Лигу чемпионов

А что изменится для команды, если займут третье место?
Откажутся, и будут искать новую невесту?
Точнее - они тренеров меняют как шлюх,
Некрасиво на слух,
Но верно по сути,
Когда успокоятся эти суки?
Руководство «Спартака» поставило новую задачу перед тренерским штабом Массимо Карреры. Как сообщает источник, работу итальянца будут считать успешной лишь в том случае, если клуб обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Таким образом, москвичи должны занять минимум второе место в чемпионате России.
Если же Каррера не справится с задачей, то он имеет неплохие шансы сохранить свой пост в «Спартаке». Отмечается, что члены совета директоров красно-белых также примут во внимание качество игры команды и атмосферу в коллективе.
Пока руководство клуба все устраивает.