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    От Карреры в «Спартаке» требуют выхода команды в Лигу чемпионов

    Руководство «Спартака» поставило новую задачу перед тренерским штабом Массимо Карреры. Как сообщает источник, работу итальянца будут считать успешной лишь в том случае, если клуб обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Таким образом, москвичи должны занять минимум второе место в чемпионате России.

    Если же Каррера не справится с задачей, то он имеет неплохие шансы сохранить свой пост в «Спартаке». Отмечается, что члены совета директоров красно-белых также примут во внимание качество игры команды и атмосферу в коллективе.

    Пока руководство клуба все устраивает.

    Источник: Известия

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    29.09.2016 07:50
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 29 сентября 2016, 14:47

      А что изменится для команды, если займут третье место?
      Откажутся, и будут искать новую невесту?
      Точнее - они тренеров меняют как шлюх,
      Некрасиво на слух,
      Но верно по сути,
      Когда успокоятся эти суки?

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 29 сентября 2016, 14:24

      Да, к сожалению со Спартаком опять что-то не то! Тем не менее, успеха с Зенитом!!!

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 14:00

      В данный момент "Спартак" может туда вылезти, если он доковыляет до третьего призового, а "Краснодар", "Ростов", "Зенит" и ЦСКА начнут брать все до единого очки и выиграют обе лиги)). С местами пониже подиума также есть вариант в случае отстранения одной двух вышестоящих команд от участия в еврокубках. А пока все эти замашки то на чемпионство, то на уже прокаканный Кубок или ЛЧ больше смахивают на шкурку неубитого... особенно после двух вылетов на самой первой стадии.

      0
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      Рейтинг: +6306

      порт 29 сентября 2016, 13:17

      Всё ясно, опять поменяют тренера.

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 сентября 2016, 11:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кстати да... перед аленичевым задачи ставились аналогичные... и тоже говорили ...что все нормально... и вобще ..я думаю что в в заслугах и неудачах спартака карера совершенно не причастен... да.. он делал какие то замены... игру делали сами игроки а не тренер...

      -4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 29 сентября 2016, 11:33

      ЭТОТ КАК ЕГО -ВОЛЮНТАРИЗМ! ДАЮТ НЕ РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Журналистский бред, ага. Новостной редактор Бонбордира - из гастарбайтеров?

      -6
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 сентября 2016, 11:22

      Еще пару раз как с Уфой и их все будет не устраивать.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Grelas 29 сентября 2016, 11:32

      или наоборот - все будет устраивать!

      -3
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      Рейтинг: +244

      Grelas > fakel-vrn 29 сентября 2016, 12:12

      Думаешь они мазохисты?

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 29 сентября 2016, 11:15

      А Лигу Чемпионов выиграть, не ставят задачу ? Во, клоуны....Ну ладно бы поставили бы задачу, вылететь из Лиги Европы не в первом а во втором раунде и в нашем чемпе, занять почетное 5 место...

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 сентября 2016, 11:09

      планы меняются.... я так понимаю следующее условие будет выход спартака в ЛЕ!)
      А там ... попадется какой нибудь условный АЕК))))... и опять все сначала... чемпионы -2 место-3 место-5...10-е... ФНЛ))).... Смешон спартак... точнее его руководство)

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