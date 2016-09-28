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    Будущее Веркаутерена в «Крыльях Советов» прояснится в ближайших трех матчах

    Министр спорта Самарской области и глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером клуба Франком Веркаутереном.

    «Дедлайн, конечно, существует у любой команды с точки зрения ее движения по турнирной лестнице. Но то, что кредит доверия у Франка есть, это пока не обсуждается. Все будет зависеть от того, как мы сыграем ближайшие три игры. Они прояснят будущее главного тренера», – сказал Шляхтин.

    После восьми туров РФПЛ «Крылья Советов» находятся на последнем месте с тремя очками. В трех ближайших встречах чемпионата самарцам будут противостоят «Анжи», «Рубин» и «Арсенал».

    Источник: Р-Спорт

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    28.09.2016 19:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +87

      Polilux 29 сентября 2016, 12:11

      Оставьте мужика в покое! Качественный тренер! Вот подбор игроков мог быть и получше.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25

      Макс В > Polilux 30 сентября 2016, 23:50

      В точку. Сам хотел так написать.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 29 сентября 2016, 09:18

      7 очков в 3х матчах и Франк лучший.

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 29 сентября 2016, 01:52

      Веркутеренверим!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2016, 23:54

      а смысл? если игроков нет стоящих

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 28 сентября 2016, 21:54

      Надо гнать!

      -2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Павел Амурский 29 сентября 2016, 01:38

      не гони)

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 сентября 2016, 21:39

      Жалко будет,если уйдет-хороший специалист.

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 28 сентября 2016, 21:37

      Верим, Франк! Далеко не все так безнадежно, как представляется. Следующие 3 матча и в самом деле покажут готов оправдывать доверие тренер или нет. 7 очков минимум наши.

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 20:51

      Похоже на выход дядя собрался

      0
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