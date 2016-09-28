Жоаозиньо: «Для меня станет огромной честью получить вызов в сборную России»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо отметил, что надеялся получить вызов в сборную России на товарищеский матч с командой Коста-Рикой.

«Конечно, мне бы очень хотелось сыграть в матче-открытии нашего стадиона. Я был бы рад получить приглашение в сборную России, и это стало бы для меня огромной честью. Все ребята восприняли это абсолютно спокойно, поздравили меня. Отношение партнеров по команде ко мне вообще не изменилось. Я всегда отлично общался со всем коллективом и не испытываю никаких проблем с этим.

Стала ли отставка Олега Кононова с поста главного тренера неожиданностью? Вы знаете, это футбол, и здесь все может измениться за один день. Но все же для меня отставка тренера действительно стала неожиданностью», – заявил Жоаозиньо.