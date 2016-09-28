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  • Жоаозиньо: «Для меня станет огромной честью получить вызов в сборную России»

Жоаозиньо: «Для меня станет огромной честью получить вызов в сборную России»

28 сентября 2016, 09:59
11

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо отметил, что надеялся получить вызов в сборную России на товарищеский матч с командой Коста-Рикой.

«Конечно, мне бы очень хотелось сыграть в матче-открытии нашего стадиона. Я был бы рад получить приглашение в сборную России, и это стало бы для меня огромной честью. Все ребята восприняли это абсолютно спокойно, поздравили меня. Отношение партнеров по команде ко мне вообще не изменилось. Я всегда отлично общался со всем коллективом и не испытываю никаких проблем с этим.

Стала ли отставка Олега Кононова с поста главного тренера неожиданностью? Вы знаете, это футбол, и здесь все может измениться за один день. Но все же для меня отставка тренера действительно стала неожиданностью», – заявил Жоаозиньо.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Жоаозиньо
Комментарии (11)
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zarsm
1475046283
Нет желания болеть за такую сборную "России". Считаю абсурдом что за нашу сборную будут бегать бразильцы и им подобные.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475048758
Врят ли вызовут
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x-x-x-x-x
1475057992
но ты не тянешь до сборной.
Ответить
iuda
1475059121
Как уже в мини-футболе, блин
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alexis02lion
1475059876
У всех есть шанс получить вызов, главное показывать хорошую и цельную игру. А так пока только польза для Краснодара что минус один легионер.
Ответить
Фан666
1475061444
Кто следующий станет Россиянином? Маурисио?
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sochi-2013
1475079302
Что-то сбился прицел у Жоры-в последней игре 2 из 3 пасов неточные. Пора бы уже забыть про травму.
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sochi-2013
1475079949
Даже у немцев были натурализованные игроки.
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