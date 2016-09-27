Гранквист: «Шалимов в тактическом плане более гибок, чем Кононов»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подчеркнул, что Серия А, в которой он ранее выступал за «Дженоа», является лигой более высокого уровня, нежели РФПЛ.

«Уровень футбола в Италии выше, там очень сильные нападающие, а любая команда обладает хорошей организацией защиты. В России играют в более открытый футбол.

Сравнить Шалимова и Кононова? Не хотелось бы. Скажу только, что Шалимов, возможно, тактически более вариативен, так как играл в Серии А», – сказал Гранквист.