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    Гранквист: «Шалимов в тактическом плане более гибок, чем Кононов»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подчеркнул, что Серия А, в которой он ранее выступал за «Дженоа», является лигой более высокого уровня, нежели РФПЛ.

    «Уровень футбола в Италии выше, там очень сильные нападающие, а любая команда обладает хорошей организацией защиты. В России играют в более открытый футбол.

    Сравнить Шалимова и Кононова? Не хотелось бы. Скажу только, что Шалимов, возможно, тактически более вариативен, так как играл в Серии А», – сказал Гранквист.

    Источник: Itasportpress

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    27.09.2016 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:59

      Гранквист лизнул, а новостной редактор Бомбардира вырубил топором (в смысле топорная работа)

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