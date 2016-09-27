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    Слуцкий превзошел Газзаева по числу матчей на посту наставника ЦСКА

    Сегодняшний поединок второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:0, первый тайм) стал для наставника армейцев Леонида Слуцкого 289-й официальной игрой на посту рулевого клуба. Таким образом он превзошел по числу матчей экс-главного тренера красно-синих Валерия Газзаева, в активе которого 288 встреч. Теперь Слуцкий занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных встреч в должности наставника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 22:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +302

      mab1011 28 сентября 2016, 14:51

      Не всегда количество переходит в качество. При Газзаеве не было такого количества "валидольных" матчей , когда до финального свистка не понятно наберем очки или потеряем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 28 сентября 2016, 14:12

      пора другому место уступить...порох закончился...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      saidd 28 сентября 2016, 10:03

      по числу позорных матчей?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:12

      Ну, пусть гордиться, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 28 сентября 2016, 00:20

      Конгратулатионс ))

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 28 сентября 2016, 00:17

      перегнать пса...способный

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 27 сентября 2016, 22:41

      респект обоим!

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 сентября 2016, 22:33

      Я думал у Газзаева больше 500 матчей и его не догнать,а оказывается вот как!Ну поздравляем!

      -1
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