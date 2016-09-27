Слуцкий превзошел Газзаева по числу матчей на посту наставника ЦСКА

Сегодняшний поединок второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:0, первый тайм) стал для наставника армейцев Леонида Слуцкого 289-й официальной игрой на посту рулевого клуба. Таким образом он превзошел по числу матчей экс-главного тренера красно-синих Валерия Газзаева, в активе которого 288 встреч. Теперь Слуцкий занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных встреч в должности наставника.