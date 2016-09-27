Ещенко и Мельгарехо тренировались в общей группе «Спартака», Комбаров отсутствовал на занятии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не смог принять участия во вторничной тренировке красно-белых. У игрока выявлен микронадрыв задней поверхности бедра.

Отметим присутствие в общей группе защитника Андрея Ещенко и хавбека Лоренцо Мельгарехо, которые не играли в последних поединках по причине различных повреждений. А вот защитник Евгений Макеев продолжает трудиться по индивидуальному плану.

По прошествии восьми туров «Спартак» занимает первое место в таблице с 19-ю очками и опережает ближайшего преследователя на один балл.