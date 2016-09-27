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    «Зенит и «Спартак» рассудит Иванов, «Ростов» – ЦСКА – Егоров

    РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.

    Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада во главе с Сергеем Ивановым. Игру «Ростов»ЦСКА доверено обслуживать Александру Егорову.

    1 октября (суббота)

    «Томь» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

    «Крылья Советов» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва)

    «Локомотив» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    «Терек» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва)

    2 октября (воскресенье)

    «Уфа» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Краснодар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва)

    «Ростов» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)

    Источник: РФС

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    27.09.2016 16:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 28 сентября 2016, 16:42

      Спартаку надо постараться доказать что поражение от Уфы было случайностью. Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 28 сентября 2016, 09:07

      «Зенит» 4–1 «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

      0
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 27 сентября 2016, 18:35

      СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +11234

      alp > иван маташов 27 сентября 2016, 21:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вышел из коматоза? чувак, спам уже 15 лет небыл чемпионом ))

      -5
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      Рейтинг: +415

      radga 27 сентября 2016, 18:16

      Жду с нетерпением матча Зенит-Спартак. Матч, который многим даст ответы на многие вопросы. Да и Ростов» – ЦСКА тоже из этой оперы. Надеюсь на хороший, зрелищный ФУТБОЛ!!!!

      10
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 сентября 2016, 18:07

      интересный будет тур....во всяком случае, две игры...

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 сентября 2016, 16:48

      Ростову и конями после игр ЛЧ придется бодаться между собой, игра будет очень интересной...удачи дончанам!!!

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > a-rakhmatov 27 сентября 2016, 17:55

      Ни чего интересного там не буде. 2 автобуса с "бензином на нуле" с катанием мяча на своей половине...

      -2
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