Варди: «Водка со Skittles была вкусной, но она не помогла мне залечить травму»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что в былые времена пил водку для того, чтобы залечить травму.

«У меня была травмирована нога. Я приготовил трехлитровую бутылку водки и добавил туда кучу сладостей Skittles. После первой растворенной партии я добавил еще. Я использовал только красные и фиолетовые конфеты.

После этого вы можете спокойно пить водку, а на вкус она будет как Skittles. Когда мне было скучно дома, я наливал себе вечером стакан и наслаждался. Водка была вкусной, но она не помогла мне залечить травму ноги», – сказал Варди.