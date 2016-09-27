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  • Варди: «Водка со Skittles была вкусной, но она не помогла мне залечить травму»

Варди: «Водка со Skittles была вкусной, но она не помогла мне залечить травму»

27 сентября 2016, 15:07
30

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что в былые времена пил водку для того, чтобы залечить травму.

«У меня была травмирована нога. Я приготовил трехлитровую бутылку водки и добавил туда кучу сладостей Skittles. После первой растворенной партии я добавил еще. Я использовал только красные и фиолетовые конфеты.

После этого вы можете спокойно пить водку, а на вкус она будет как Skittles. Когда мне было скучно дома, я наливал себе вечером стакан и наслаждался. Водка была вкусной, но она не помогла мне залечить травму ноги», – сказал Варди.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (30)
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VGreen
1474978448
охуитительная история
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Karrerim
1474978675
надо попробовать гы г ыгы гы
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Dgad
1474978883
Мало пил вот и не помогла залечить травму. У нас алкаши вообще круглосуточно пьют и не болеют ничем никогда,)
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ttter
1474978933
З-ой одеколон не пробовал с M&M’s)))
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Snek
1474979038
"Я приготовил трехлитровую бутылку водки" Настало время охуительных историй
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kykyi
1474979449
Это точно, у нас мужики тоже ее хлещут, думают, что после принятия проблемы сами рассосутся, не помогает. Как правительство их грабило, так и грабит и водка не помогает. А Варди надо было растворять желтые и зеленые конфеты, тогда поможет.
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marslond
1474979789
Вот почему он столько забил в прошлом сезоне.
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sevsor
1474980360
В водке растворять Skittles - это извращение...а потом ещё удивляется, что не помогло)) Приезжай в Россию, здесь тебя "плохому" быстро научат))
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triton004
1474983239
Надо было её втирать
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firs04
1474987863
Получается в Сов.Союзе все спортсмены только и знали что лечились
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