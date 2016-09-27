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    Карпин: «В Кубке России все начнут играть основными составами только с 1/4 финала»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин выразил свое мнение касательно выступлений клубов Премьер-лиги на стадии 1/16 финала Кубка России.

    «Речь не идет о недооценке соперников со стороны ЦСКА и «Спартака». Все команды хотели выиграть. В их числе был и «Зенит». «Ростов» вообще на кубковый матч выпустил даже третий состав, а не второй. На Кубке дают шанс попробовать выступить другим игрокам и думают, что не основной состав сможет справиться. Другое дело, что у ЦСКА и «Спартака» это не получилось.

    Есть команды, которые также играют в Лиге чемпионов. Поэтому ставка, конечно, делается на этот турнир и на чемпионат России. Получить три очка там намного ценнее. В Кубке России все начнут играть основными составами только в четвертьфинале», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.09.2016 06:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 27 сентября 2016, 13:29

      вот и ответ на все....никому он не нужен кубок этот!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > andrebest4 25 октября 2016, 12:09

      Кто в Европу хочет - тому и нужен.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 27 сентября 2016, 13:09

      буду болеть за Тихонова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 сентября 2016, 08:51

      Твои бывшие основным составом около телевизора будут сидеть и смотреть

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 сентября 2016, 08:37

      В четвертьфинале всех из РФПЛ уже не будет. Кубок нужен Динамо.

      -1
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