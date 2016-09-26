Карадениз: «Не вижу духа «Рубина». Мы не должны так радоваться победе над «Томью»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о результатах команды после матча восьмого тура РФПЛ против «Томи» (2:1).

– Играли плохо. Если мы сегодня и получили три очка, то это помощь бога. Да, сейчас у нас не удаются игры, потому что состав новый. Я уже почти 9 лет в Казани, и в этом году не вижу на поле духа «Рубина», мы должны поймать его. Если этого не случится, то мы потеряем и тот, побеждавший, «Рубин». У меня очень много мыслей по этому поводу, но я не могу здесь сказать об этом. Тем не менее, три заработанных очка – это хорошо. Надеюсь, нам это даст какой-то толчок.

– Вы в раздевалке ребятам скажете то, что не хотите говорить нам?

– Я скажу это тем, кому считаю нужным. Например, руководству. Если у нас есть большая цель, мы не можем идти к ней так. Все мы должны думать, к чему мы идем. «Рубин» – не та команда, которая должна так радоваться победе над «Томью». Мы должны обыгрывать такие команды, как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», – приводит слова Карадениза Sport.kazanfirst.ru.