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  • Карадениз: «Не вижу духа «Рубина». Мы не должны так радоваться победе над «Томью»

Карадениз: «Не вижу духа «Рубина». Мы не должны так радоваться победе над «Томью»

26 сентября 2016, 23:00
15

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о результатах команды после матча восьмого тура РФПЛ против «Томи» (2:1).

– Играли плохо. Если мы сегодня и получили три очка, то это помощь бога. Да, сейчас у нас не удаются игры, потому что состав новый. Я уже почти 9 лет в Казани, и в этом году не вижу на поле духа «Рубина», мы должны поймать его. Если этого не случится, то мы потеряем и тот, побеждавший, «Рубин». У меня очень много мыслей по этому поводу, но я не могу здесь сказать об этом. Тем не менее, три заработанных очка – это хорошо. Надеюсь, нам это даст какой-то толчок.

– Вы в раздевалке ребятам скажете то, что не хотите говорить нам?

– Я скажу это тем, кому считаю нужным. Например, руководству. Если у нас есть большая цель, мы не можем идти к ней так. Все мы должны думать, к чему мы идем. «Рубин» – не та команда, которая должна так радоваться победе над «Томью». Мы должны обыгрывать такие команды, как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», – приводит слова Карадениза Sport.kazanfirst.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Томь Карадениз Гекдениз
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1474920619
Гекденизу респект... он боец!
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Chernyi Lis
1474924415
лучше бы он был в основе..вместо бездарщины кануна
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ttter
1474925981
Этот человек не перестаёт меня восхищаться,большой профессионал и просто хороший человек.Долгих вам лет господин Гекдениз.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474926309
ДУХ ВЫШЕЛ....ЗА НЕГО ОТВЕЧАЛ МУЖИК С ЧЁТКАМИ)
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DIDI 23
1474926686
Размечтался душара.
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Дон Посей
1474934648
Чаще по воротам надо бить, а не шпынять мяч поперёк газона! Стратегией и тактикой овладели уж все команды, а где зрелище, эмоции, интрига игры и куча забитых голов? Тщательнее надо, ребята. С ув.
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Димон Алма-Ата
1474942828
Карадениз Барсе забивал, он легенда и естественно имеет право говорить такие слова. Видно переживает душой за команду. Удачи Рубину.
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Алексей1988
1474944548
Раньше радовался за ФК Рубин, но после того, как поступили с Бердыевым и в этом году с игроками команды... Перестал уважать клуб этот.
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Томь вперёд
1474946794
Дело говорит!
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Karpathian
1474948131
легенда Рубина уже... Толковый дядька.
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