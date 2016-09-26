Веркаутерен: «Могу быть довольным тем, как мы играли. У нас было больше шансов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«Думаю, я могу быть довольным тем, как мы играли. Минут десять в начале старались найти нашу игру, но, думаю, мы контролировали игру и не давали особо много возможностей сопернику, они били только издалека. Если посмотреть по шансам, то у нас их было больше.

То, что не смогли забить, это то, чего нам не хватает. Все остальное было от хорошего до очень хорошего», – сказал Веркаутерен.