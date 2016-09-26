Конте хочет приобрести в «Челси» Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Сообщается, что сам аргентинец чувствует себя менее комфортно в «ПСЖ» после того, как клуб возглавил Унаи Эмери, и рассматривает возможность переезда в Англию.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.