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Конте хочет приобрести в «Челси» Ди Марию

26 сентября 2016, 10:18
6

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Сообщается, что сам аргентинец чувствует себя менее комфортно в «ПСЖ» после того, как клуб возглавил Унаи Эмери, и рассматривает возможность переезда в Англию.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Челси Ди Мария Анхель Конте Антонио
Комментарии (6)
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LIZA1998
1474874820
Попробуют!
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alexis02lion
1474880179
О. Уже появились кто не доволен Эмери. Пусть возвращается. И успеет ли Конте сам доработать до трансфера.
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de bruyne
1474882811
Защитники вам нужнее чем атака
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VIPded
1474886487
Ну и зачем он нужен? Оборону крепить надо!!!
Ответить
dolf666
1474896195
я изначально сомневался в логичности приглашения Эмери вместо Блана, теперь не то что успех в ЛЧ, но и успех в Лиге 1 маловероятен. НО, только стоило ПСЖ забуксовать, так Ди Мария тут же оказался первым, кому вдруг стало некомфортно из-за тренера.. Дежавю прям
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andreyd57
1475087666
Согласен защиту надо укреплять а Мария как проститутка мечется по командам нигде толком сыграться не может, нах он нужен. Надо Бабу с аренды возвращать он не плохо смотрелся в прошлом сезоне....
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