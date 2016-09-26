Мусалов: «В перерыве встречи с «Зенитом» на игроков «Анжи» жестко наехали»

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов поделился наблюдениями от матча 8-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (2:2).

«Очень хороший результат, учитывая эти два пропущенных мяча. Мы смогли переломить игру. Поначалу была какая-то робость, играли без агрессии. После пропущенных мячей не оставалось ничего другого, кроме как прибавить в агрессии. При этом мы уповали на контратаки, ведь у нас быстрые игроки.

Что касается голов Дзюбы, то мы понимали, что он самый опасный игрок «Зенита» при стандартах. Получается, не справились с ним. Надо было играть плотнее.

Что было в перерыве? В перерыве на нас жестко наехали. По раздевалке ничего не летало, но мы и словесно все поняли. Там и русский язык был, и чешский», — отметил Мусалов.