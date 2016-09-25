Луческу: «Судья не реагировал и не наказывал «Анжи» за симуляции и задержки времени»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил недовольство работой арбитров данной встречи, которые не реагировали на симуляции и задержки времени со стороны соперника.

«Все футболисты подумали, что очень легко будет после двух голов, поэтому расслабились. Мы начали передерживать мяч, а быстрые игроки соперника почувствовали уверенность и начали атаковать больше, чем мы. Самое главное, что дали сопернику почувствовать уверенность в себе. «Анжи» использовал много симуляций, задержек времени, и судья на это, к сожалению, не реагировал и не наказывал команду за это», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш Футбол».