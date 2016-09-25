Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Судья не реагировал и не наказывал «Анжи» за симуляции и задержки времени»

Луческу: «Судья не реагировал и не наказывал «Анжи» за симуляции и задержки времени»

25 сентября 2016, 22:12
9

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил недовольство работой арбитров данной встречи, которые не реагировали на симуляции и задержки времени со стороны соперника.

«Все футболисты подумали, что очень легко будет после двух голов, поэтому расслабились. Мы начали передерживать мяч, а быстрые игроки соперника почувствовали уверенность и начали атаковать больше, чем мы. Самое главное, что дали сопернику почувствовать уверенность в себе. «Анжи» использовал много симуляций, задержек времени, и судья на это, к сожалению, не реагировал и не наказывал команду за это», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Луческу Мирча
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BAIv
1474831219
зачем у тебя Нету играет, два привоза !!!! и это будет постоянно если не посадишь его на лавку
Ответить
Архипелаг Гуляк
1474831397
Фу!Мерзкий Будулай,расплакался как пидар.Лучше бы плакал когда Ростов засуживали.
Ответить
Joko21
1474831674
что значит "расслабились после 2 гола"? После 20 минут игры, команда посчитала, что игра окончена?! Считаю, что это провал Луческу
Ответить
VVM1964
1474838721
НУ , НАЧАЛОСЬ ХНЫКАНЬЕ !!!
Ответить
FanatSerj
1474842022
их там все в Зените кто то кусает по приходу в команду или атмосфера там такая? Одного нытика только справили, вроде все нормуль, ан нет теперь Луческу нытье развел, то поля не те, то судьи пенальтями и красными карточками не так часто помогаю как хотелось бы. Йоп прст играйте, у вас все есть для этого и зарплаты и игроки, вот только стадиона нет, тут да печалька.
Ответить
Zeff
1474848534
И пенальти судья придумал. Нету в мяч сыграл.
Ответить
a-rakhmatov
1474857631
Цыган опять пытается отмазаться, ему всегда кто-то мешает выигрывать)))
Ответить
subbotaspartak
1474865417
Судья плохой, поле плохое Над стадионом мухи летают. А так бы мы выиграли, это дело такое, Мы лучшие - это все знают.
Ответить
vgarakh
1474875660
Хватит, что с Ростовом вам судья помогал и помог, да и в других матчах судьи работают только на вас, не нужно строить из себя обиженных.
Ответить
Главные новости
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
5
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
6
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+