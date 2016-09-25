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    Каррера: «Результат матча с «Уфой» получился немного фальшивым»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) выразил мнение, что московский клуб не заслуживал поражения в данной встрече.

    «Результат получился немного фальшивым. В первом тайме нам было сложно, потому что «Уфа» закрылась на своей территории. А гол, который мы пропустили, вообще нельзя было допускать. Во втором тайме ребята отдали все силы, за что я им благодарен. У нас было много возможностей, но это футбол. Можно выиграть, когда не заслуживаешь, а можно проиграть, когда должен был побеждать», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 20:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 сентября 2016, 14:22

      Спартаковцы, верим в команду, все у нас получиться!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 сентября 2016, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартачи минусуют все коменты правдивые )), ну ну, где чемпионство Ваше, ведь Вы в ЛЧ уже почти ?

      -13
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > acer2003 26 сентября 2016, 01:13

      будем там обязательно, лишь бы всякие кудесники "с"уевы не лезли со своими коментами г,,вёнными!

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 сентября 2016, 20:49

      А теперь мржно продолжить дискуссию на тему - это команда Аленичева или Карреры?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2016, 20:45

      Всё по делу сказал... Просто сегодня не зашло, при хорошей игре, мяч в ворота не шёл, такое бывает. Вчера тот же Реал вместо того чтобы засунуть 5-6 мячей, в итоге умудрился вничью скатать. Хотя разница в классе там в разы ощутимее, чем между уфой и Спартаком.

      4
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > ivanthebest 25 сентября 2016, 21:22

      Уфа в гостях уже 2 команду из Москвы обыгрывает 0-1. У Локо вообще ничего не получалось,игра не о чем была. Сегодня у Спартака были моменты хорошие,но голкипер у Уфимцев тащил

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > vit1903 26 сентября 2016, 01:09

      рот закрой!

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 25 сентября 2016, 20:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фальшиво так говорить после поражения да и неуважение к футболистам Уфы

      -4
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > qweewqqweewq 25 сентября 2016, 20:59

      а какое не уважение ? команда простояла весь матч у своих ворот ! тактик такой ! отбиваемся а если повезёт то забьём ! повезло !

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > vladimir63 25 сентября 2016, 21:32

      В чем Спартаку не повезло то? Нужно было использовать моменты во втором тайме. Справедливости ради счет должен был бы быть 2:1 или 3:2 в пользу Уфы. Повторюсь в очередной раз - самонадеянность игроков Спартака, одолеть Уфу одной левой не прокатила - результат на лице.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 20:33

      Когда тяжело коням, то на помощь обязательно придёт судейка типа Иванова (Уфа - ЦСКА 3:3. аж два пенальти), Спартаку же на это рассчитывать не стоит, ага, законного не поставят.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 сентября 2016, 20:33

      где же чемпионский настрой

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 сентября 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Сёмина поскользнавший игрок, у Каррера, Уфа закрылась.... Все виноваты, но не я

      -7
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      Рейтинг: +1191

      ttter 25 сентября 2016, 20:23

      Мы всё преодалеем

      8
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 сентября 2016, 20:17

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      Бесков там переворачивается от таких чудо- результатов.
      Ну что здесь ещё можно сказать...

      -7
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      Рейтинг: +1191

      ttter > ribavadim 25 сентября 2016, 22:42

      Нетрогай Великих,за кого тыб не болел есть не прекасаемые.

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