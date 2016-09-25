Михаил Кержаков, Мак и Жулиано выйдут с первых минут в матче «Анжи» и «Зенита»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч 8-го тура РФПЛ.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша, Иличевич, Георгиевский, Будковский.

«Зенит»: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Шатов, Дзюба.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.