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    Михаил Кержаков, Мак и Жулиано выйдут с первых минут в матче «Анжи» и «Зенита»

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч 8-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша, Иличевич, Георгиевский, Будковский.

    «Зенит»: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Шатов, Дзюба.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    25.09.2016 18:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 сентября 2016, 19:26

      Умный гол Аршавина в игре с Актобе смотри видео!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 сентября 2016, 19:20

      Мак вместо Коко ,если Шатов выходит в основе.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 25 сентября 2016, 19:10

      Наконец-то Луческу меня услышал и убрал игрочишек Лодыгина и Коко !

      1
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