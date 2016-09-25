Евдокимов: «Для «Оренбурга» все выглядит печально»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался разочарован игрой своих подопечных в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:1).

«Мнение от игры не очень хорошее. Действовали неважно с первых минут. Может быть, сказалась кубковая игра. Может, проблемы с настроем, чего давно не случалось с нами. Игра получилась не очень хорошей.

Можно сказать, что привезли гол сами себе. Потом сбились на простой навал. В общем, будем разбираться и делать выводы. На данный момент все выглядит печально», – заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».