Аллегри: «Уровень футбола в матче с «Палермо» был достаточно высок»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри доволен тем, как сыграли его подопечные в матче 6-го ура чемпионата Италии с «Палермо» (1:0).

«Уровень футбола в матче с «Палермо» был достаточно высок. Мы прекрасно знали о том, что будет трудно. У сицилийцев сейчас неплохой состав, они здорово сопротивлялись. Манджукич и Игуаин? Эти парни отлично сыграли на команду», – сказал он.

Напомним, что по итогам шести туров «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А.