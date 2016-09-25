Карнаухов: «Уход Кононова не повлиял на игру «Краснодара»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что еще рано говорить об изменениях в игре «Краснодара» с уходом Олега Кононова. Напомним, что вчера москвичи и краснодарцы сыграли вничью 1:1.
– Как поменялась игра «Краснодара» после ухода Олега Кононова?
– Никак. При плотном графике матчей, да с учетом травм ведущих футболистов в одночасье что-то изменить нереально.
– Кого из травмированных особенно не хватает?
– Конечно, Мамаева. Он определяет игру в середине поля. В «Краснодаре» приличная скамейка, но когда вылетает из-за травм почти вся атакующая обойма, у любой команды возникнут сложности.
Источник: «Спорт-Экспресс»