Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данильянц: «Произошло возвращение команды, которую болельщики называют «мужики»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

    – Тяжелая победа в сложной игре. Мы имели преимущество в первом тайме, но во второй половине встречи у нас закончились силы, и было совсем другое содержание. Ребята проявили характер и одержали важную победу. Сегодня произошло возвращение команды, которую любят болельщики и которую называют «мужики».

    – В команде новая оборона. Игроки стали понимать друг друга?

    – Ребята притираются друг к другу, но для этого нужно время. Футболисты испытывают физическую и моральную нагрузки из-за плотного календаря. Хорошо, что поехали на матч Кубка России вторым составом. У нас, к сожалению, нет возможности ротации, иначе бы повезли основную команду.

    – В конце матча «Ростов» перестал быстро атаковать и прессинговать. Не опасались за результат?

    – Мы стали проигрывать единоборства, соперник стал делать много перехватов. «Локомотив» хорошо играл в атаке.

    – Почему не делали замены?

    – Из-за лимита на легионеров, но были и другие причины. Мы сделали все возможное в плане управления игрой.

    – Футболисты сказали, что Курбан Бердыева хорошо погонял их перед матчем. Он вносил коррективы во время игры?

    – Да. Есть коммуникация в оперативном управлении игрой. Во время подготовки к матчу Бердыев всегда был рядом. В первом тайме команда показала тот футбол, который мы хотели.

    – Удаление Ерохина – пятое у «Ростова» в нынешнем сезоне. Тенденция?

    – Это был игровой эпизод. Саша боролся так, как требовала ситуация. Кажется, что успеваешь, но не успеваешь сыграть в мяч, – сказал Данильянц.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 25 сентября 2016, 13:21

      а где еханый доширак?чо язык в жопу засунул бу-га-га

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 сентября 2016, 11:18

      Приятно стало смотреть на игру Ростова! У игроков глаза горят, бегают в прессинге все 90 минут! Даже когда Краснодару проиграли не было разочарования от игры, а досада осталась от судейства! Судьи загубят интригу чемпионата! Они по указке руководства определят чемпиона страны! Вот и весь спортивный принцип!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Serjoga 27 сентября 2016, 10:48

      тогда смотри бадминтон

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12324

      Вомбат 25 сентября 2016, 10:57

      Вчера наши комментаторы аж кипятком писали по поводу гола Озила в ворота Куртуа после быстрой атаки с забеганием: - Картинная галерея. Музей футбола и проч. Лейтмотив комментариев - такое может быть только в АПЛ, сильнейшей лиге мира. Примерно такой же гол (еще лучше, потому что вратарь вышел на перехват) был забит вчера в ворота Гильерме. - Довольно красивый гол, - сказали комментаторы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep > Вомбат 25 сентября 2016, 12:22

      Согласен. Вопрос - наши брутальные мальчики с "Мачт ТВ" и "Наш футбол" (что в принципе одно и то же) не забыли, что работают на федеральном канале, а не "Москва 24"? Иной мачт смотришь или их очередные комметы после тура, и узнаешь про любой Московский клуб буквально все - в плоть до ФИО уборщицы, а вот про соперника - в лучшем случае "Уфимцы" или "Казанцы выставили автобус". Так не гоже "господа"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Вомбат 27 сентября 2016, 10:49

      да потому что коментатором пох на ростов и рос.чемпионат. англия испания куда интереснее

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 сентября 2016, 10:37

      Вы бы с кем посильнее вернулись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 сентября 2016, 10:08

      У Семина ничего не получается, видать постарел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 25 сентября 2016, 10:06

      Ничего не произошло, только дома и выигрываете.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 сентября 2016, 10:04

      Слов нет, одни эмоции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 25 сентября 2016, 09:58

      все-таки Бердыева рука видна,только с четками не на скамейке он,но готовит команду именно он

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > товрос 27 сентября 2016, 10:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы уже ебанулись все с этим татарином

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 25 сентября 2016, 09:48

      Ростов, вы точно не Лестер!, - уважуха за характер! Локо, при всем уважении к Ю.П., - но былое уже не вернуть...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 сентября 2016, 08:43

      С победой Ростов! Так держать!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11