Гранквист: «При Шалимове чаще занимаемся тактикой, лучше понимаем игру»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

«Нам было трудно играть против ЦСКА, это топ-команда, они забили очень быстрый гол, но после мы собрались и сравняли счет благодаря хорошему голу Смолова. Игра была достаточно равной, обе команды имели моменты, быть может, у ЦСКА их было чуть больше, но результатом мы довольны.

С ЦСКА вообще сложно взять три очка – конечно, мы надеялись выиграть, но после матча могу сказать, что одно очко – хороший результат. Мы знали, что Траоре – сильный и высокий нападающий, и против такого типа форвардов главное – выигрывать не первый мяч, а второй. Сегодня не позволяли ему создавать много моментов.

Что изменилось при Игоре Шалимове? Мы лучше понимаем, как играть, мы чаще занимаемся тактикой, тренируем отдельно атаку и оборону, каждый знает, как действовать на поле. Теперь мы сыграли четыре хорошие игры и, надеюсь, будем продолжать в том же духе во всех турнирах.

Новый стадион «Краснодара» – один из лучших в Европе: мы были там несколько недель назад, и это фантастика! Поэтому не могу сравнить его ни со спартаковским, ни с армейским, – сказал Гранквист.