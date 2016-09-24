Хонда минувшим летом мог оказаться в «Барселоне»

Хавбек «Милана» Кейсуке Хонда мог продолжить карьеру в «Барселоне» летом нынешнего года. Сообщается, что 30-летний игрок провел встречу с представителями сине-гранатовых, однако, в итоге, те решили отказаться от услуг японца.

Отметим, что каталонский клуб рассматривал такую возможность в целом. Подписание Хонды, по мнению «блауграна», должно было поспособствовать продвижению бренда «Барселона» в Стране восходящего солнца, но в конечном счете, спортивная составляющая все-таки перевесила.