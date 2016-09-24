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    Газзаев: «С 2010 года в российском футболе ничего не было сделано»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев отметил, что в отечественном футболе за последние шесть лет не было сделано шагов, которые позволили бы построить конкурентоспособную национальную команду.

    «С 2010 года по сегодняшний день ничего не было сделано для того, чтобы реорганизовать и реформировать наш футбол, чтобы через два чемпионата Европы и мира подошли в оптимальном состоянии к чемпионату мира-2018 года. Всего этого не было сделано совершенно. Поэтому мы видим сегодня такие плачевные результаты.

    Мы должны что-то делать. Более того, мы должны на чемпионате мира выступить настолько успешно, что ставить задачу выхода из группы — это минимальная и негативная задача. Конечно, мы играем домашний чемпионат мира и мы должны делать все возможное, чтобы мы провели чемпионат мира не только на самом высоком уровне с точки зрения организации, с точки зрения проведения чемпионата, в этом сомнения нет. Инфраструктура будет выстроена прекрасная. Но мы должны дать и результат», – заявил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2016 10:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:52

      Кто-то с Псом решил прорваться к остаткам в кормушке, но куда там...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 сентября 2016, 13:34

      За то сколько бабла проср@ли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 сентября 2016, 11:49

      Аланию развалил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 24 сентября 2016, 11:37

      как ничего не сделали? метались между лимитом 7+4 и 6+5

      2
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