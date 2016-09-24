Каррера видит в Джано второго Пирло

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о главных требованиях наставника команды Массимо Карреры. Как отметил футболист, специалист постоянно призывает действовать на поле как можно быстрее.

«Вы не поверите, но Каррера мне сам сказал: «Ты похож на Пирло – манерами, передачей». Но мне до Пирло еще далеко! Что касается Карреры, то иногда на теории мне кажется, что я почти все понимаю по-итальянски. Какое итальянское слово Каррера произносит чаще всего? Veloce – то есть быстрее. Быстро атаковать, быстрее доводить мяч до атаки. Одним словом, играть быстро.

Главное из перемен при новом тренере? Знаете, много теории, тактики. Мы не играем в пас ради паса. Тренер требует быстрой атаки, быстрых подключений флангов», – заявил Ананидзе.