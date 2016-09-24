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Каррера видит в Джано второго Пирло

24 сентября 2016, 09:15
5

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о главных требованиях наставника команды Массимо Карреры. Как отметил футболист, специалист постоянно призывает действовать на поле как можно быстрее.

«Вы не поверите, но Каррера мне сам сказал: «Ты похож на Пирло – манерами, передачей». Но мне до Пирло еще далеко! Что касается Карреры, то иногда на теории мне кажется, что я почти все понимаю по-итальянски. Какое итальянское слово Каррера произносит чаще всего? Veloce – то есть быстрее. Быстро атаковать, быстрее доводить мяч до атаки. Одним словом, играть быстро.

Главное из перемен при новом тренере? Знаете, много теории, тактики. Мы не играем в пас ради паса. Тренер требует быстрой атаки, быстрых подключений флангов», – заявил Ананидзе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Пирло Андреа Джано Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Mr Abdullaev
1474698740
Поприкололся)
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vladimir-7
1474699658
А сам Каррера себя кем он видит? Дальнозоркий он ваш.
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Partyk
1474701146
На эмоциях пока тянут до конца сезона, а если Ананидце не повзрослеет, то сядет на лавку. Благо Попов отрабатывает в защите.
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84aivengo
1474701258
контракт не предлагают,но хвалят как могут...
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subbotaspartak
1474723557
А почему он видит в нём какого-то второго, Нам не надо второго. Не порть парню нервы, Пусть он будет первым
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