Гаджиев: «Российский футбол деградирует на протяжении многих лет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поддержал кандидатуру Валерия Газзаева, претендующего на пост президента РФС.

«Мы, Объединение отечественных тренеров, выдвинули свою кандидатуру – Валерия Газзаева. Потому что на протяжении многих лет наш футбол не то что стоит на месте, а начинает деградировать. Валерий Георгиевич долгое время занимался анализом того, как поставлена работа в футбольном хозяйстве. Кроме того, им была написана основательная программа развития футбола. Мы считаем, что он в состоянии ее реализовать и достоин возглавить РФС.

У нас огромная страна. Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно. Некоторые люди делают заявление, что Россия – нефутбольная страна. На самом деле это не так. Просто футболом нужно заниматься основательно. Последние 10 лет этого не происходит. Это я могу сказать как тренер, проработавший много лет на периферии. Например, на «Амкар» ходит в несколько раз меньше людей, чем за него болеют. Эту проблему нужно решать. А если мы будем этим заниматься перед выборами, а потом несколько лет бездействовать, то, конечно, ничего не получится», — сказал Гаджиев.