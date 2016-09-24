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  • Гаджиев: «Российский футбол деградирует на протяжении многих лет»

Гаджиев: «Российский футбол деградирует на протяжении многих лет»

24 сентября 2016, 01:10
6

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поддержал кандидатуру Валерия Газзаева, претендующего на пост президента РФС.

«Мы, Объединение отечественных тренеров, выдвинули свою кандидатуру – Валерия Газзаева. Потому что на протяжении многих лет наш футбол не то что стоит на месте, а начинает деградировать. Валерий Георгиевич долгое время занимался анализом того, как поставлена работа в футбольном хозяйстве. Кроме того, им была написана основательная программа развития футбола. Мы считаем, что он в состоянии ее реализовать и достоин возглавить РФС.

У нас огромная страна. Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно. Некоторые люди делают заявление, что Россия – нефутбольная страна. На самом деле это не так. Просто футболом нужно заниматься основательно. Последние 10 лет этого не происходит. Это я могу сказать как тренер, проработавший много лет на периферии. Например, на «Амкар» ходит в несколько раз меньше людей, чем за него болеют. Эту проблему нужно решать. А если мы будем этим заниматься перед выборами, а потом несколько лет бездействовать, то, конечно, ничего не получится», — сказал Гаджиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Aztec58
1474668850
Особенно это заметно на примере Анжи.
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woyser
1474670748
Начинает деградировать? - да он уже давно отупел!!!
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kykyi
1474686995
Это называется- стабильность.
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Joko21
1474698611
У Газзаева тоже реформы какие-то радикальные. "Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно." Вот у Газзаева так и получается, он с одной стороны за увеличение клубов ФНЛ, а с другой стороны за упразднение второго дивизиона. Он не задумывается, что у некоторых клубов не достаточный бюджет для выступление в ФНЛ, например? Некоторые клубы второго дивизиона заняв первые места отказываются в повышении в классе именно по причине недостаточного финансирования. А про стадионы я вообще промолчу.
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Андрей Владимирович
1474714834
ага конечно....Что бы стать фтболистом нужно тренироваться в клубах, а что бы там находиться нужно платить огромные деньги! ключевое слово находиться!!!! что бы играть нужно еще больше!!!! поэтому там играют золотые долбоебы!!! а нас простых ребят динамят! один пример- локомотив и спартак выпускают одного футболиста раз в два года побегает 50 мин и пропадает!!!!
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