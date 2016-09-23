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    Джорджевич: «Луческу хочет, чтобы мы контролировали мяч. Противник устает, когда бегает»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о требованиях главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу​.

    – Ты понимаешь, чего Луческу хочет от команды?

    – Да. Он хочет, чтобы мы контролировали мяч. Чтобы мы делали это спокойно. Чтобы противник был вынужден бегать. И когда они начинают бегать, они устают. У нас появляется пространство. Нападающие и полузащитники должны открываться между линиями, чтобы получать мяч. А когда это происходит, это становится опасным для соперника. И главное – он хочет выигрывать игры.

    Источник: Fontanka.ru

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    23.09.2016 22:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 24 сентября 2016, 12:43

      "...он хочет выигрывать игры"
      Спасибо, кэп!

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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 сентября 2016, 00:35

      Элементарно, Лука!

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