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    АПЛ. Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Суонси» и другие результаты

    В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях благодаря дублю Серхио Агуэро взял верх над «Суонси» – 3:1. Отметим, что данная победа стала для «горожан» шестой в шести матчах чемпионата Англии.

    Из других результатов отметим разгромную победу «Ливерпуля» над «Халл Сити» со счетом 3:1, поражение «Эвертона» от «Борнмута» и камбэк «Кристал Пэлас» в матче против «Сандерленда».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Борнмут – Эвертон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Станислас, 23.

    Суонси – Манчестер Сити – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 9; 1:1 – Льоренте, 13; 1:2 – Агуэро, 65 (с пенальти); 1:3 – Стерлинг, 77.

    Ливерпуль – Халл Сити – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лаллана, 17; 2:0 – Милнер, 30 (с пенальти); 3:0 – Мане, 36; 3:1 – Мейлер, 52; 4:1 – Коутиньо, 52; 5:1 – Милнер, 71 (с пенальти).

    Удаление: нет – Эль-Мохамади, 27.

    Мидлсбро – Тоттенхэм – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сон, 7; 0:2 – Сон, 23; 1:2 – Гибсон, 65.

    Сток Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аллен, 73; 1:1 – Рондон, 90.

    Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дефо, 39; 2:0 – Дефо, 60; 2:1 – Ледли, 61; 2:2 – МакАртур, 76; 2:3 – Бентеке, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 24 сентября 2016, 19:24

      Агуэро в Испании по полтосу за сезон мог бы забивать

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