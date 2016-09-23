Михаил Кержаков: «Не ощущаю себя первым номером в «Зените»

главное не пропускайте ребята,а там Миша,Юра - мы будем любого боготворить
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подчеркнул, что не считает себя первым номером в команде. По словам футболиста, он нормально относится к конкуренции с Юрием Лодыгиным.
– Ощущаете себя сейчас первым номером?
– У меня такого нет. Никогда не думаю о таких вещах.
– В «Зените» давно не было ситуации, когда вратари играли бы по очереди. Как к ней относитесь?
– Эти вещи решает главный тренер. Как игроки должны к этому относиться? Что есть, то и есть.
– Это мешает или подстегивает?
– Точно не мешает.