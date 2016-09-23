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    Михаил Кержаков: «Не ощущаю себя первым номером в «Зените»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подчеркнул, что не считает себя первым номером в команде. По словам футболиста, он нормально относится к конкуренции с Юрием Лодыгиным.

    – Ощущаете себя сейчас первым номером?

    – У меня такого нет. Никогда не думаю о таких вещах.

    – В «Зените» давно не было ситуации, когда вратари играли бы по очереди. Как к ней относитесь?

    – Эти вещи решает главный тренер. Как игроки должны к этому относиться? Что есть, то и есть.

    – Это мешает или подстегивает?

    – Точно не мешает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 11:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +147

      udavMike 23 сентября 2016, 18:47

      главное не пропускайте ребята,а там Миша,Юра - мы будем любого боготворить

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 сентября 2016, 15:37

      Два вратаря одного уровня!!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Dimon013 23 сентября 2016, 16:05

      как по мне, Кержаков в разы сильнее Лодыгина

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > Joko21 26 сентября 2016, 09:05

      Да, пожалуй так.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 сентября 2016, 12:47

      Когда Лодыгин в рамке, как то неспокойно.

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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 сентября 2016, 11:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, желаю тебе больше игровой практики, хотя тот же Лука очень сейчас хорош, тяжко будет даже в замены пробиться.

      -6
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Grelas 23 сентября 2016, 11:57

      Действительно как будто не Михаила спрашивали)
      Александр Кержаков: меня вообще не волнует кто играет в воротах, я бил бью и буду бить.

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