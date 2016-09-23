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  • Корниленко: «Победа в Кубке приятна, но мы думаем лишь о Премьер-лиге»

Корниленко: «Победа в Кубке приятна, но мы думаем лишь о Премьер-лиге»

23 сентября 2016, 11:08

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко признал, что для его команды цель номер один – успешное выступление в Премьер-лиге. Об этом он заявил после матча 1/16 финала Кубка России с «Шинником» (2:0).

«Главное — это все-таки Премьер-лига, и у нас там дела складываются не лучшим образом. Поэтому, надеюсь, эта победа поднимет нам настроение и после нее мы с позитивом будем готовиться к следующей встрече. Получилась тяжелая игра, «Шинник» — хорошая команда, и она показала хороший футбол. В первые минут 20 у ярославцев было преимущество. Потом мы забили, и инициатива перешла к нам. Во втором тайме забили еще раз и уже играли по счету, контролировали мяч. Хочется пожелать «Шиннику» всего хорошего, ну а нас поздравляю с первой победой в сезоне», — сказал Корниленко.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Крылья Советов Корниленко Сергей
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