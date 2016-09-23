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    Петраков: «За каждый сказанный мной мат буду переводить 1000 рублей на благо детей»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пообещал не применять мат в своей работе. По словам специалиста, мат – это вредная привычка, от которой следует отказаться.

    «Я тренирую в России почти 20 лет. Все эти годы я постоянно ругаюсь на ужасные поля и на слепых судей. Мат стал образом жизни, пора это прекращать.

    Мат — это вредная привычка, от которой я готов отказаться в данную минуту. Мат — это очень плохо. За каждое сказанное мной матерное слово я готов перечислять в благотворительный фонд по 1000 рублей на благо детей. Внимательно следите за тем, что я говорю, и берите с меня пример», — сказал Петраков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2016 07:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 сентября 2016, 19:09

      бабок не хватит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 23 сентября 2016, 17:19

      отправь мне на пиво лучше

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 15:31

      Ничего нового (1974г. сюжет к/ж "Фитиль" - Дорогие слова)
      https://www.youtube.com/watch?v=KZXBjfk_LUo

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 23 сентября 2016, 12:45

      Байдачный негодует

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 сентября 2016, 12:20

      Хороший почин, если всем бы по духу пришёлся он,
      Тогда быстро б собрали на новый стадион.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 23 сентября 2016, 12:12

      мужик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 сентября 2016, 10:55

      песдато хуле)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 сентября 2016, 10:52

      ну хоть так своим детям на хлеб достанется...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 23 сентября 2016, 09:45

      вот бы все тренеры так,у нас бы дети миллионерами были

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 сентября 2016, 09:35

      Хороший стимул для Петракова.
      А как дети будут рады, услышав мат из его уст. Да побольше, да почаще!!!

      1
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