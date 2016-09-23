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    Генеральный директор РФС: «Обещания Газзаева могут привести к потере трансляций футбола»

    Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал слова кандидата в президенты организации Валерия Газзаева о том, что что права на показ российского футбола могут быть проданы за 200 миллионов долларов в год.

    «Буду первым человеком, кто поаплодирует Валерию Георгиевичу, если он совершит эту сделку. Однако я реалист и стараюсь избегать мира иллюзий. Мы должны стремиться к таким числам, но на данным момент они нереальны. Взвинтить доходность российского футбола в этой сфере сейчас невозможно.

    Не хочу прибегать к жестким формулировкам, особенно в отношении такого уважаемого человека, но подобное утверждение просто-напросто голословно. Многие маркетологи в спорте давно заметили, что стоимость телевизионных прав примерно сопоставима с суммой дохода, которую клубы получают от стадиона в день игры, так называемый matchday revenue. Это продажа билетов, атрибутики и прочего.

    Так вот, в бюджетах клубов нашей Премьер-лиги эти цифры для двух коррелирующих источников пополнения бюджета составляет одинаковую долю – около четырех процентов по каждому из указанных направлений. Теоретически возможный резкий рост одного показателя в отрыве от другого будет из разряда ненаучной фантастики. Мы же не повысим в десятки раз стоимость билетов на матчи и не увеличим моментально в разы посещаемость стадионов. Повышение интереса к футболу как зрелищу, за просмотр которого зритель будет готов платить, это системный многолетний рыночный процесс.

    А обещания заоблачных сумм от ТВ в современных условиях и последующая попытка «взыскать» эту сумму с телеканалов при, на мой взгляд, логичной и оправданной позиции наших партнеров-вещателей, может привести к потере трансляций футбола на российском телевидении вообще», – сказал Алаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 00:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 23 сентября 2016, 11:05

      Да уж....Валера фантазер. Продать конечно можно, только кто будет покупать??

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 10:55

      При всем уважении к Валерию Газзаеву,давно известно,что пофантазировать,иногда,может...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 08:46

      Футбол и так не показывают, пару матчей по Матч ТВ, да игры сборной на Первом, еще может НТВ лигу чемпионов, а все остальное только на платных каналах.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Kulimen 23 сентября 2016, 10:01

      верно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      SAvoSH > Kulimen 23 сентября 2016, 11:02

      ну ты и козлина!

      -2
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