Руни: «Не обращаю внимания на слова посторонних, потому что обычно это мусор»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал критику в свой адрес за неудачное начало сезона.

«Думаю, у меня были такие трудности на протяжении всей карьеры. В последнее время их стало немного больше, но таков футбол.

Я слушаю своих тренеров, одноклубников и людей из своего окружения, но я не слушаю посторонних, потому что их слова обычно оказываются мусором.

Мне нужно сосредоточиться, тяжело работать – я делал это на протяжении всей карьеры. Я трудился и старался делать все для команды.

Я могу играть на разных позициях, но тренер ясно дал понять, что я буду выступать либо впереди, либо на месте десятого номера. Так он видит», – сказал Руни.