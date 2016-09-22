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  • Пименов: «Локомотив» – один из претендентов на Кубок России»

Пименов: «Локомотив» – один из претендентов на Кубок России»

22 сентября 2016, 17:28
6

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает железнодорожников одними из фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка России.

«Работа Семина в «Локомотиве»? Мы видим ее по Кубку России. Команда играла основным составом, и счет получился по игре. Ребята отнеслись к матчу серьезно, ведь это ближайшая дорога к еврокубкам. Так что «Локомотив» делает акцент именно на Кубок страны.

Но и в чемпионате России надо подниматься выше. Не стоит паниковать. Да, проиграли две встречи, но команда еще находится в процессе становления. В общем, по-моему, «Локо» – один из претендентов на Кубок России», – сказал Пименов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Пименов Руслан Семин Юрий
Комментарии (6)
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panmon
1474554744
Спасибо кэп. После вылета ЦСКА, Спартака и Ростова. Кто если не Локо/Зенит/Динамо?
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Aztec58
1474555092
Пусть так, я только - ЗА, не Тереку же с Анжи кубок дарить.
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a-rakhmatov
1474556676
Претендентов много..... Зенька, Быки и другие тоже будут бороться за кубок.....
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narkozanos
1474769715
Ага,только если придёт настроение такое к футболистам локо как против уфы,вот будет весело.
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