Пименов: «Локомотив» – один из претендентов на Кубок России»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает железнодорожников одними из фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка России.

«Работа Семина в «Локомотиве»? Мы видим ее по Кубку России. Команда играла основным составом, и счет получился по игре. Ребята отнеслись к матчу серьезно, ведь это ближайшая дорога к еврокубкам. Так что «Локомотив» делает акцент именно на Кубок страны.

Но и в чемпионате России надо подниматься выше. Не стоит паниковать. Да, проиграли две встречи, но команда еще находится в процессе становления. В общем, по-моему, «Локо» – один из претендентов на Кубок России», – сказал Пименов.