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    Вернблум: «У «Спартака» классный стадион, но у ЦСКА – лучше»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от нового стадиона армейского клуба. По словам шведского хавбека, «Арена ЦСКА» лучше, чем «Открытие Арена».

    – Новый стадион ЦСКА великолепен. На таких стадионах и нужно играть в футбол. Думаю, через два-три года после ЧМ-2018, когда многие клубы в России обзаведутся новыми стадионами, все будет просто замечательно.

    – Чувствуете себя там как дома?

    – Конечно. Когда я выходил на поле и видел эти переполненные трибуны, я чувствовал, что, наконец, мы дома. У нас много ребят, которые давно играют в команде. Некоторые ждали этого момента десять лет. За них я рад даже больше, чем за себя.

    – Чей стадион лучше, ЦСКА или «Спартака»?

    – Конечно, наш стадион лучше. Но, должен сказать, арена у «Спартака» тоже классная. Как я уже сказал, очень важно, что в вашей стране строят новые стадионы. Теперь вам нужно научиться завлекать на трибуны людей. Речь ведь даже не о строительстве стадионов, а о «строительстве» атмосферы. Важно не только то, что происходит на поле, но и то, что происходит вокруг. Сейчас ситуация с посещаемостью в российской Премьер-лиге не самая лучшая. Но, я считаю, что ваша страна достойна большего. Полные трибуны – это то, за что вам сейчас надо бороться, – цитирует Вернблума «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2016 15:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 23 сентября 2016, 08:51

      Объективно из новых арен симпатичнее других смотрится Казань-Арена. Спартаковский мне сначала не очень понравился, но потом посмотрел на многие другие стадионы в мире, посмотрел проекты вновь строящихся (не только наших), поменял мнение насчет Спартаковского. В сравнении с др. очень даже неплох! А вот ЦСКА подкачал. Болелы конечно будут не согласны, но их стадион вообще не очень. Он похож на английские стадионы на которых играет 2 и 3 лига.

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:56

      каждый кулик хвалит свое болото

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 сентября 2016, 18:46

      Как болельщику ЦСКА,конечно хотелось бы видеть немного другую архитектуру стадиона. А так считаю ,что обе арены по- своему креативны . Мечтаю побывать на обеих аренах .

      5
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 22 сентября 2016, 18:25

      всяк кулик свое болото хвалит))))главное построили и одним хорошим газоном стало больше

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 сентября 2016, 17:52

      по денежным затратам-да... а так обе арены симпатичные и ультрасовременные

      6
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      Рейтинг: +133

      gera123 22 сентября 2016, 17:50

      переполненные???

      0
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      Рейтинг: 0

      саня 1996 22 сентября 2016, 17:35

      ЦСКА------ЧЕМПИОН!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:25

      Каждый кулик..., ну, вы поняли.

      3
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 22 сентября 2016, 17:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чем ипподром лучше свинарника?

      -12
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 16:11

      Правильно мыслит Понтус:параллельно со строительством новых стадионов(и неважно, чей именно немного лучше) очень много и упорно работать над посещаемостью всех лиг российского футбола, конечно, прежде всего в Примьер-лиге.

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