Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, выступавший ранее в чемпионате Германии, посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах.

«Не считаю, что чемпионат Германии – какой-то инопланетный уровень. У многих парней из сборной России есть большой потенциал. Самое сложное – решиться на переход в заграничный клуб: это непростой шаг. Тут все зависит от человека, от склада его характера. Готов он оказаться в чужой стране, познакомиться с новой культурой, выучить новый язык?

Спрашивали как там в Германии, каково играть против «Баварии»? Еще дерби против «Боруссии» интересовались. Я отвечал: «Если появится возможность, надо ехать. Главное, чтобы ты был готов к новому вызову. Это опыт, который никогда не помешает». Век футболиста короче, чем кажется. Потом, возможно, сам себя будешь корить за то, что так и не попробовал. Но, повторюсь, нужно обладать определенными качествами, чтобы решиться. Не знаю, как бы у меня все сложилось, если бы сам вырос в России. Может быть, я тоже не захотел бы никуда уезжать», – сказал Нойштедтер.