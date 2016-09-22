Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал»

Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал»

22 сентября 2016, 13:39
8

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, выступавший ранее в чемпионате Германии, посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах.

«Не считаю, что чемпионат Германии – какой-то инопланетный уровень. У многих парней из сборной России есть большой потенциал. Самое сложное – решиться на переход в заграничный клуб: это непростой шаг. Тут все зависит от человека, от склада его характера. Готов он оказаться в чужой стране, познакомиться с новой культурой, выучить новый язык?

Спрашивали как там в Германии, каково играть против «Баварии»? Еще дерби против «Боруссии» интересовались. Я отвечал: «Если появится возможность, надо ехать. Главное, чтобы ты был готов к новому вызову. Это опыт, который никогда не помешает». Век футболиста короче, чем кажется. Потом, возможно, сам себя будешь корить за то, что так и не попробовал. Но, повторюсь, нужно обладать определенными качествами, чтобы решиться. Не знаю, как бы у меня все сложилось, если бы сам вырос в России. Может быть, я тоже не захотел бы никуда уезжать», – сказал Нойштедтер.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pro100Kid
1474544957
Нойштедтер: «У многих парней из сборной России большой потенциал, например, у меня!"))))
Ответить
Karrerim
1474545398
особенно у кокорина и мамаева. ыг ыг ыгы
Ответить
Asbjorn
1474548547
Ага,мы видели,да и сам Роман на скамеечке сидит в турции
Ответить
Юрий Крутько
1474548598
Есть альтернатива мнению "новому русскому" Роману Нойштедтеру:повысить уровень игры в РФПЛ до такого высокого уровня,чтобы все стремились в Россию,а не наоборот!Развивать еще больше детский и юношеский футбол(с таким упорством и старанием,как,допустим развивается военно-промышленный комплекс или атомная энергетика) и,результат не заставит себя долго ждать!
Ответить
BAIv
1474552293
да они выжрут литр водки и на следующий день типо могут играть в футбол.. с последним хуже водка бегать мешает
Ответить
Garrincha58
1474562448
у них большой потенциал в счетах в банке
Ответить
ivanthebest
1474563598
Ладно бы если это сказал объективно тот же гном или иньеста к примеру, тогда можно было бы поверить, но здесь всё более чем очевидно...
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
2
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
14:56
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
11:49
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+