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    За последние шесть лет «Ливерпуль» выручил больше всех денег за игроков

    Агентство CIES Football Observatory изучило трансферные кампании клубов за последние шесть лет.

    Больше всех денег за проданных в этот период футболистов получил «Ливерпуль» – 442 миллиона евро. В тройку вошли также «Валенсия» (432 миллиона) и «Ювентус» (415 миллионов).

    Лучшим из российских клубов по этому показателю оказался ЦСКА (57 миллионов), занявший 89-ю строчку.

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. «Ливерпуль» – 442 миллиона евро

    2. «Валенсия» – 432 миллиона

    3. «Ювентус» – 415 миллионов

    4. «Бенфика» – 414 миллионов

    5. «Порту» – 382 миллиона

    6. «Атлетико» – 377 миллионов

    7. «Тоттенхэм» – 369 миллионов

    8. «Рома» – 367 миллионов

    9. «Реал» – 361 миллион

    10. «Челси» – 358 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 22:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 сентября 2016, 22:23

      Если бы не балотелли еще..

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