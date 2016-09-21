За последние шесть лет «Ливерпуль» выручил больше всех денег за игроков

Агентство CIES Football Observatory изучило трансферные кампании клубов за последние шесть лет.
Больше всех денег за проданных в этот период футболистов получил «Ливерпуль» – 442 миллиона евро. В тройку вошли также «Валенсия» (432 миллиона) и «Ювентус» (415 миллионов).
Лучшим из российских клубов по этому показателю оказался ЦСКА (57 миллионов), занявший 89-ю строчку.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль» – 442 миллиона евро
2. «Валенсия» – 432 миллиона
3. «Ювентус» – 415 миллионов
4. «Бенфика» – 414 миллионов
5. «Порту» – 382 миллиона
6. «Атлетико» – 377 миллионов
7. «Тоттенхэм» – 369 миллионов
8. «Рома» – 367 миллионов
9. «Реал» – 361 миллион
10. «Челси» – 358 миллионов.
Источник: Бомбардир.ру