За последние шесть лет «Ливерпуль» выручил больше всех денег за игроков

Агентство CIES Football Observatory изучило трансферные кампании клубов за последние шесть лет.

Больше всех денег за проданных в этот период футболистов получил «Ливерпуль» – 442 миллиона евро. В тройку вошли также «Валенсия» (432 миллиона) и «Ювентус» (415 миллионов).

Лучшим из российских клубов по этому показателю оказался ЦСКА (57 миллионов), занявший 89-ю строчку.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» – 442 миллиона евро

2. «Валенсия» – 432 миллиона

3. «Ювентус» – 415 миллионов

4. «Бенфика» – 414 миллионов

5. «Порту» – 382 миллиона

6. «Атлетико» – 377 миллионов

7. «Тоттенхэм» – 369 миллионов

8. «Рома» – 367 миллионов

9. «Реал» – 361 миллион

10. «Челси» – 358 миллионов.