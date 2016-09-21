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    «Урал» и Алейник заключили мировое соглашение

    Несостоявшийся футболист «Урала» Олег Алейник, выступающий ныне за «Кубань», заявил, что достиг мирного соглашения со «шмелями». Футболист, подписавший контракт и с екатеринбургской командой и с краснодарской в один день, выступил с заявлением по этому поводу.

    «Я искренне благодарен руководству «Уралу» за понимание и достижение компромиссного решения в Юрисдикционных органах РФС. Заключение мирового соглашения по спору позволит мне сосредоточиться на моих профессиональных обязанностях и забыть произошедшее. От себя желаю уральскому клубу спортивных успехов, а его болельщикам – красивого футбола», – сказал игрок.

    Источник: ФК «Урал»

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    21.09.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 сентября 2016, 16:51

      Мир , дружба ,жевачка...

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