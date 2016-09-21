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    Эзатолахи: «Бердыев настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи прокомментировал поражение в Кубке России от «Динамо» (0:4), а также дал оценку работе Курбана Бердыева.

    «Это была хорошая игра для нашей команды, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков. Мы начали плохо, но во втором тайме действовали намного лучше. Надеюсь, что в будущем «Ростов» будет играть лучше. Сегодня мы играли почти вторым составом. Сейчас мы готовимся к матчу с «Локомотивом», надеюсь, мы выиграем и поднимемся в таблице.
    Понимаю ли я, чем занимается Курбан Бердыев в «Ростове»? Он много общается с тренерским штабом. Я считаю, что он очень важен для нашей команды, ведь он настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером», – заявил футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 21 сентября 2016, 19:47

      «Это была хорошая игра для нашей команды, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков, " - сказал умудренный опытом Эззатолахи, которому уже исполнилось 19.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 18:42

      Да вся эта чехарда команде напользу не идет сидел бы бекиич в тренерском кресле и результат бы был но не малую роль играют финансы когда не знаешь что завтра ждетто и результат соответственно

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 18:35

      Срочно нужно решать вопрос со спонсорством

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 17:45

      Курбана надо вернуть с четками на тренерскую скамью....команда теряет форму)))

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