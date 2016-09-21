Роналдиньо вернется на поле в составе мексиканского клуба

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо снова выйдет на поле. На этот раз он сыграет в товарищеском матче в составе клуба третьего мексиканского дивизиона «Синко Эстрельяс Депортиво», о чем он рассказал на своей странице в Facebook. Это будет разовое выступление футболиста за данный клуб.

Напомним, что Роналдиньо уже имеет опыт выступления в Мексике. Он целый год (с 2014 по 2015 год) провел в составе «Керетаро». Последним клубом в его карьере был «Флуминенсе», в составе которого он провел всего два с половиной месяца в 2015 году.