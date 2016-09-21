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    Ефремов: «Никто не отрицает достижений Газзаева. Но вот его программа…»

    Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является претендентом на пост президента РФС, выступил с критикой программы своего конкурента – Валерия Газзаева.

    – Я с большим уважением отношусь к нему как к футболисту и тренеру. Никто не будет отрицать его достижений. Но вот его программа… Для того, чтобы публично заявлять такие вещи, нужно знать территориальные границы нашей страны, логистику перемещений по России и, не побоюсь этого слова, понимать, что земля имеет сферическую форму.

    – Вы про идею Газзаева увеличить число клубов ФНЛ до 36 и разделить их на три зоны по территориальному признаку?

    – Да. А ПФЛ, оказывается, вообще нужно упразднить... И у меня сразу возникает вопрос. В кандидаты на пост президента РФС Газзаева одним из первых выдвинуло «Объединение отечественных тренеров». Получается, эта организация доверилась человеку, который хочет оставить без работы где-то 50 тренеров? Ну это же нонсенс. Нужно, считаю, не говорить по поводу того, что должны обязательно играть молодые футболисты, а считать второй дивизион фундаментом нашей пирамиды.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Необходимо прежде всего понять, что нужно самим клубам второго дивизиона. Поговорить с руководителями команд, оценить возможность и реалии реформирования, а не утверждать, что всю лигу надо упразднять. Объективные проблемы действительно есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2016 07:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 сентября 2016, 12:28

      ой да ты, Ефремов, подстилка Мудковская, это уже все знают. У него нормальные программы, он профессионал, прошел все этапы футбола: футболист, тренер, президент клуба и т.д. А Мудко ты кто? А Ефремов ты кто? Кроме мини-футбола ничего не видел. Как вас ваще ставят на такие должности, как президенты ФНЛ?! Я в школе!

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 сентября 2016, 11:14

      страна большая, территории огромны, а финанасы клубов 1 и 2 лиги просто смешны

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 10:58

      Ефремов, ты чего критикуешь чужую программу, покажи свою, если она есть.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 сентября 2016, 10:55

      По наползающей нищете бюджета,может и нужно ФНЛ разбить опять надвое,но не на три части,как желает усатый претендент.ПФЛ трогать не надо-пусть себе тихо постанывает,отмирая в тех городах,которые не способны содержать команду.Всё в этом мире меняется.Был Уралан,был Текстильщик Камышин,был Локомотив Нижний.И это,всё,высшая лига. Где они?Мир перевернулся?

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:19

      Ефремов? Так он вроде актер. Их даже, помоему, две штуки.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Молчуновский 21 сентября 2016, 11:02

      Этот Ефремов жополиз мудковский, тащит придурка Мудко в
      президенты РФС и тем самым себе место в ФНЛ обеспечит.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 сентября 2016, 10:06

      Был тоже еще чудик, перевел на осень-весна, кричал что мы выиграем ЧМ2018. Что в кубках обсераемся, что на ЧЕ также. И где он? Также и с псом будет, развалит и свалит.

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 21 сентября 2016, 10:01

      Пока ты будешь трындеть про лостику,территорию итд мы вечно будим в жопе!!!Крысак Мутковский!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2016, 08:49

      мутковский подхалимчик он тоже боится остаться без работы как и эти 50 никому ненужных бездаря пусть идут на стройку копать котлованы, а то все скинули на узбеков и таджиков никто не хочет работать только бабло грести лопатой

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