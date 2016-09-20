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    Семин: «Наша задача – выиграть Кубок России»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка России. По словам наставника, целью железнодорожников является победа в турнире. Также Семин высказал мнение о сопернике на стадии 1/16 розыгрыша Кубка России – подмосковных «Химках».

    «Нам предстоит старт в розыгрыше Кубка. Призываю болельщиков поддержать команду в Химках. Перед нами стоит задача выиграть Кубок России. Соперник – молодая, при этом тактически обученная команда, что вообще отличает наш первый дивизион. Любая кубковая стадия по-своему интересна. Кубок не прощает вольностей. Команды ниже рангом проводят эти матчи с утроенной энергией, они желают показать себя, прославить свой клуб. Уверен, нам предстоит серьезный матч, борьба изо всех сил», – заявил специалист.

    Матч состоится 21 сентября в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.09.2016 15:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 сентября 2016, 21:29

      надеюсь другая команда выйграет кубок 8D no comment....)))

      -2
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      Рейтинг: +11

      RONDSS 21 сентября 2016, 17:49

      только локо только победа , думаю натянут сегодня ... разница в 2 мяча ...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 15:58

      Спартак с Ростовом слили игру и кони проигрывают....шансы у Локо увеличиваются)))

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > a-rakhmatov 21 сентября 2016, 16:48

      Проиграли и уже сразу слили

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 сентября 2016, 09:57

      Сейчас к кубку ответственнее стали относиться. Но хочется верить, что возьмем кубок хотя бы. А так в тройку попасть было бы везением

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 сентября 2016, 08:16

      В лигу чемпионов попасть наша задача.

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 21 сентября 2016, 06:17

      Наша задача не об....ся, как с Уфой. И на сегодня - это главное.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 04:41

      С таким составом нужно упор на кубок делать это и трофей и место в ле еще неизвестно какое будет усиление скорее всего локо за ле как раз и будет бороться поэтому не чегу криминального палыч не сказал

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 сентября 2016, 20:25

      Шпалыч дело говорит!

      0
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 20 сентября 2016, 16:30

      сколько лицемерия в этом интервью

      -3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 сентября 2016, 15:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты понял, что чемпионство не светит,
      А без титула призовут к ответу.
      На кубок осталась надежда,
      Вешай лапшу невеждам.

      -7
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > subbotaspartak 20 сентября 2016, 17:43

      А с чего ты взял, что перед ЛОКО поставлена задача стать чемпионом? даже до прихода Сёмина, задача была попасть в тройку ... но не буду отрицать, что и это тоже маловероятно ... но зацепиться за еврокубки в премьер-лиге можно постараться, ещё и треть чемпионата не прошла, так что говорить о кубке, как о последнем шансе похоже неуместно

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > subbotaspartak 20 сентября 2016, 17:59

      :)))) Смеюсь тебе в лицо стихоплёт недоделанный...

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > subbotaspartak 20 сентября 2016, 18:00

      О чемпионстве и речи не было,там Цыска с Зенитом разыграют,а вот третье место, поборемся с Краснодаром

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > subbotaspartak 20 сентября 2016, 19:24

      Ну да ,спарточи себя уже в чемпионы записали , посмотрим что будет в конце сезона !

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > subbotaspartak 20 сентября 2016, 20:26

      Спартак шёл первым,хотел победить...но умудрился всем проиграть и всё слить...ахахха))

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